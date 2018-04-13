Амурские волонтеры развивают донорство

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области стартовал проект «Школа ответственных доноров». Его основная идея заключается в формировании сообщества активных доноров-волонтеров.

Добровольцы будут не только регулярно сдавать кровь, но и с помощью приобретенных в процессе обучения знаний привлекать внимание общества к проблеме донорства крови. «Развитие службы донорства крови и ее компонентов – одна из важных задач отечественного здравоохранения. Поэтому амурское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", студенты Амурской государственной медицинской академии приступили к реализации на территории области проекта "Школа ответственных доноров"», – поясняет руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Артем Вотяков.

С 10 по 12 апреля волонтеры провели в АГМА первое мероприятие – донорскую акцию. В ней приняли участие 277 человек. Школа ответственных доноров включает в себя дистанционный образовательный курс для доноров-волонтеров. Курс направлен на разъяснение медицинских, правовых и нравственных аспектов донорства крови и ее компонентов. Кроме того, в рамках школы проводятся популяризационные мероприятия, уроки для школьников старших классов и студентов.

Как считают инициаторы проекта, многосторонний формат работы с донорами поспособствует распространению корректной информации в донорской среде, формированию преемственности и ответственности доноров.

«Любые мероприятия, которые так или иначе нацелены на воспитание ответственного отношения к вопросам медицины, всегда имеют позитивный вектор. Что же касается проектов, реализуемых добровольцами, то мы рады, что будущие медработники активно включаются в решение задач, возложенных на амурское здравоохранение. Ведут в молодежной среде, в учебных заведениях просветительскую работу, организовывают акции, которые привлекают внимание общественности к вопросам охраны здоровья граждан, которые можно решить только сообща, во взаимодействии с самими гражданами. Для нас участие волонтеров – хорошее подспорье, и мы, безусловно, заинтересованы в сотрудничестве», – отметил министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.