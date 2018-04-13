Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 0

Амурские волонтеры развивают донорство

Амурские волонтеры развивают донорство
Фото: правительство Амурской области

В Амурской области стартовал проект «Школа ответственных доноров». Его основная идея заключается в формировании сообщества активных доноров-волонтеров.

Добровольцы будут не только регулярно сдавать кровь, но и с помощью приобретенных в процессе обучения знаний привлекать внимание общества к проблеме донорства крови. «Развитие службы донорства крови и ее компонентов – одна из важных задач отечественного здравоохранения. Поэтому амурское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", студенты Амурской государственной медицинской академии приступили к реализации на территории области проекта "Школа ответственных доноров"», – поясняет руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Артем Вотяков.

С 10 по 12 апреля волонтеры провели в АГМА первое мероприятие – донорскую акцию. В ней приняли участие 277 человек. Школа ответственных доноров включает в себя дистанционный образовательный курс для доноров-волонтеров. Курс направлен на разъяснение медицинских, правовых и нравственных аспектов донорства крови и ее компонентов. Кроме того, в рамках школы проводятся популяризационные мероприятия, уроки для школьников старших классов и студентов.

Как считают инициаторы проекта, многосторонний формат работы с донорами поспособствует распространению корректной информации в донорской среде, формированию преемственности и ответственности доноров.

«Любые мероприятия, которые так или иначе нацелены на воспитание ответственного отношения к вопросам медицины, всегда имеют позитивный вектор. Что же касается проектов, реализуемых добровольцами, то мы рады, что будущие медработники активно включаются в решение задач, возложенных на амурское здравоохранение. Ведут в молодежной среде, в учебных заведениях просветительскую работу, организовывают акции, которые привлекают внимание общественности к вопросам охраны здоровья граждан, которые можно решить только сообща, во взаимодействии с самими гражданами. Для нас участие волонтеров – хорошее подспорье, и мы, безусловно, заинтересованы в сотрудничестве», – отметил министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

Просмотров всего: 250

#жизнь #здоровье

распечатать


Общество 16

Благовещенка хочет снова купить проданный ею комод
Общество

Целевое обучение будущих медработников вновь решило провести руководство Белогорской больницы

сегодня, 09:33
Происшествия 9

В Приамурье по-тихому выгорела часть Муравьевского парка
Общество 2

«Крылья»: маленькому Вове хочется радовать родителей своими успехами
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь