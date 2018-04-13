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13апреля
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сегодня, 11:52 7

В Белогорске работникам «АмурЛесПрома» четыре месяца не платили зарплату

В Белогорске работникам «АмурЛесПрома» четыре месяца не платили зарплату
Фото: habinfo.ru

Работникам амурского предприятия «АмурЛесПром» в течение четырех месяцев не выплачивали зарплату. В общей сумме руководство задолжало им 1,3 миллиона рублей. Рабочие обратились в прокуратуру.

Прокуратура города Белогорска провела по этому обращению проверку и установила, что директор организации в нарушение требований Трудового кодекса РФ не выплатил работникам заработную плату за декабрь 2017 года и январь, февраль, март 2018 года. Сумма задолженности составила более 1,3 миллиона рублей.

По инициативе прокурора города Белогорска, директор ООО «АмурЛесПром» привлекался к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в части оплаты труда в виде штрафов.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, виновных в невыплате заработной платы работникам ООО «АмурЛесПром».

Следственный отдел по Белогорску и Белогорскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», сообщает сайт Генпрокуратуры.

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    а говорят там мэр активный

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Главное вырубить лес!А зарплата подождет.

  • Riddick

    Riddick
    2 часа назад

    Братеев

    а говорят там мэр активный



    Главы городов и районов регулируют выплату зарплаты на частных предприятиях?



    Не знал



  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад



    В Белогорске работникам «АмурЛесПрома» четыре месяца не платили зарплату



    Лето на дворе, засеют шесть соток картошкой, пасодют рожь с пшеницей... впервой штоле.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    123.rewq



    В Белогорске работникам «АмурЛесПрома» четыре месяца не платили зарплату



    Лето на дворе, засеют шесть соток картошкой, пасодют рожь с пшеницей... впервой штоле.



    А как же ТОРы? Не подмогут белогорцам простым?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    губернатор занимается долгами а почему бы мэру не заняться?

  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    Алгоритм подскажи, может чего в администрации не знают

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