В Белогорске работникам «АмурЛесПрома» четыре месяца не платили зарплату

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Работникам амурского предприятия «АмурЛесПром» в течение четырех месяцев не выплачивали зарплату. В общей сумме руководство задолжало им 1,3 миллиона рублей. Рабочие обратились в прокуратуру.

Прокуратура города Белогорска провела по этому обращению проверку и установила, что директор организации в нарушение требований Трудового кодекса РФ не выплатил работникам заработную плату за декабрь 2017 года и январь, февраль, март 2018 года. Сумма задолженности составила более 1,3 миллиона рублей.

По инициативе прокурора города Белогорска, директор ООО «АмурЛесПром» привлекался к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в части оплаты труда в виде штрафов.

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, виновных в невыплате заработной платы работникам ООО «АмурЛесПром».

Следственный отдел по Белогорску и Белогорскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы», сообщает сайт Генпрокуратуры.