В реестр Медведева внесены фамилии первых коррупционеров

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В реестре коррупционеров, который еще называют коррупционным реестром Медведева, появились фамилии пяти первых фигурантов. Среди них три сотрудника Управления ФСИН и два сотрудника Росрыболовства.

В начале марта премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства о «реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». Неофициально он называется реестром коррупционеров. Туда могут попасть чиновники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, которых уволили за взятки.

Один из них — бывший младший инспектор Исправительной колонии № 1 Управления ФСИН по Тыве Николай Букин.7 марта он был уволен «в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения». Как следует из реестра, у Букина был конфликт интересов, который возникает, к примеру, когда должностное лицо несёт ответственность за госторги, а подряды получает его родственник.

В реестре есть ещё два экс-сотрудника ФСИН. Один – бывший младший инспектор Исправительной колонии № 12 Управления ФСИН по Волгоградской области Сергей Иванов (уволен 9 февраля по той же статье, что и Букин).

Второй – заместитель начальника СИЗО-1 Управления ФСИН по Северной Осетии – Алании Дзантемир Фидаров (уволен по той же статье 12 марта).

В реестр включены и два сотрудника Росрыболовства. Это бывший начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Комсомольскому району Амурского территориального управления Росрыболовства Александр Костырев (уволен 13 марта). Из реестра следует, что он не указал при поступлении на службу достоверных сведений о своих доходах и имуществе.

Ещё один – бывший заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Степанов (уволен 23 января). Указано, что он знал о конфликте интересов у своего подчинённого, но не принял никаких мер.

Какой-либо информации в СМИ об этих людях найти не удалось, пишет Life, так что, попав в реестр, они прославились впервые.

Теперь всем этим людям будет запрещено занимать должности на госслужбе и в госкомпаниях. Фамилии удалят из реестра спустя пять лет. Досрочно покинуть чёрный список можно, только если решение об увольнении отменят или если человек умрёт.

Согласно статистике МВД, в январе-феврале 2018 года преступлений коррупционной направленности было выявлено на 20 % больше (более 5 тысяч за два месяца), чем за аналогичный период прошлого года.