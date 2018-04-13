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13апреля
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сегодня, 11:43 7

В реестр Медведева внесены фамилии первых коррупционеров

В реестр Медведева внесены фамилии первых коррупционеров
Фото: ura.news

В реестре коррупционеров, который еще называют коррупционным реестром Медведева, появились фамилии пяти первых фигурантов. Среди них три сотрудника Управления ФСИН и два сотрудника Росрыболовства.

В начале марта премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства о «реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». Неофициально он называется реестром коррупционеров. Туда могут попасть чиновники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, которых уволили за взятки.

Один из них — бывший младший инспектор Исправительной колонии № 1 Управления ФСИН по Тыве Николай Букин.7 марта он был уволен «в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения». Как следует из реестра, у Букина был конфликт интересов, который возникает, к примеру, когда должностное лицо несёт ответственность за госторги, а подряды получает его родственник.

В реестре есть ещё два экс-сотрудника ФСИН. Один – бывший младший инспектор Исправительной колонии № 12 Управления ФСИН по Волгоградской области Сергей Иванов (уволен 9 февраля по той же статье, что и Букин).

Второй – заместитель начальника СИЗО-1 Управления ФСИН по Северной Осетии – Алании Дзантемир Фидаров (уволен по той же статье 12 марта).

В реестр включены и два сотрудника Росрыболовства. Это бывший начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Комсомольскому району Амурского территориального управления Росрыболовства Александр Костырев (уволен 13 марта). Из реестра следует, что он не указал при поступлении на службу достоверных сведений о своих доходах и имуществе.

Ещё один – бывший заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Степанов (уволен 23 января). Указано, что он знал о конфликте интересов у своего подчинённого, но не принял никаких мер.

Какой-либо информации в СМИ об этих людях найти не удалось, пишет Life, так что, попав в реестр, они прославились впервые.

Теперь всем этим людям будет запрещено занимать должности на госслужбе и в госкомпаниях. Фамилии удалят из реестра спустя пять лет. Досрочно покинуть чёрный список можно, только если решение об увольнении отменят или если человек умрёт.

Согласно статистике МВД, в январе-феврале 2018 года преступлений коррупционной направленности было выявлено на 20 % больше (более 5 тысяч за два месяца), чем за аналогичный период прошлого года.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    Первым он должен внести в этот список себя и свой кабинет министров.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    EvgenZПервым он должен внести в этот список себя и свой кабинет министров.


    он вне конкурса

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    EvgenZ

    Первым он должен внести в этот список себя и свой кабинет министров.



    Когда не можешь остановить пьянку, надо ее возглавить!

    А так-то да, ему выдан иммунитет самым главным неКоррупционером.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    АКЦИОнер
    EvgenZ

    Первым он должен внести в этот список себя и свой кабинет министров.



    Когда не можешь остановить пьянку, надо ее возглавить!

    А так-то да, ему выдан иммунитет самым главным неКоррупционером.


    а может просто конкурентов убирает?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    alex 3



    а может просто конкурентов убирает?



    Навряд ли, с ним конкурировать может только его начальник.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    АКЦИОнер
    alex 3



    а может просто конкурентов убирает?



    Навряд ли, с ним конкурировать может только его начальник.


    лучше в зародыше задавить

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    43 минуты назад



    Теперь всем этим людям будет запрещено занимать должности на госслужбе и в госкомпаниях. Фамилии удалят из реестра спустя пять лет. Досрочно покинуть чёрный список можно, только если решение об увольнении отменят или если человек умрёт.



    когда думается, что маразм уже достиг своего апогея всегда убеждаешься, что ошибался....

    .

    Т.е есть закон , есть суд, по приговору которого определенным лицам на определенный срок запрещается занимать определенные должности.

    Теперь это будут делать ВНЕ закона, на основании списков, составленных предположительно самими коррупционерами же.

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