Благовещенка хочет снова купить проданный ею комод

Жительница Благовещенска продала бабушкин комод за 400 рублей. А спустя некоторое время молодая женщина решила вернуть мебель. За это она готова заплатить 5 000 рублей.

Горожанка разместила в Инстаграме объявление о розыске винтажного комода. «Летом 2017 года мы решили продать бабушкин комод, сама бабушка не возражала. Отдали его за 400 рублей мужчине с восточной внешностью. Спустя некоторое время бабушка умерла. И я стала жалеть о том, что продала ее комод. Сейчас очень хочу найти человека, купившего наш комод. Я готова заплатить за него 5 000 рублей», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Маргарита. Она надеется, что нынешний владелец мебели правильно поймет ее просьбу и отзовется.

Тем временем в комментариях к объявлению о поиске владельца комода интересуются – не остался ли в ящиках какой-либо клад. Кто-то предположил, что предмет обстановки уже отреставрировали и продали больше, чем за 5 000 рублей.

Маргарита отвечает на это, что вопрос не материальный. Комод действительно важен как память о дорогом человеке. В настоящее время Маргарита находится дома с ребенком. Как только появится возможность, горожанка намерена обратиться в компанию сотовой связи и взять распечатку звонков, чтобы попробовать найти человека, купившего комод. Бывшая владелица просит нового хозяина мебели связаться с ней по номеру: +7-914-566-14-88.