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13апреля
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сегодня, 11:21 16

Благовещенка хочет снова купить проданный ею комод

Благовещенка хочет снова купить проданный ею комод

Жительница Благовещенска продала бабушкин комод за 400 рублей. А спустя некоторое время молодая женщина решила вернуть мебель. За это она готова заплатить 5 000 рублей.

Горожанка разместила в Инстаграме объявление о розыске винтажного комода. «Летом 2017 года мы решили продать бабушкин комод, сама бабушка не возражала. Отдали его за 400 рублей мужчине с восточной внешностью. Спустя некоторое время бабушка умерла. И я стала жалеть о том, что продала ее комод. Сейчас очень хочу найти человека, купившего наш комод. Я готова заплатить за него 5 000 рублей», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Маргарита. Она надеется, что нынешний владелец мебели правильно поймет ее просьбу и отзовется.

Тем временем в комментариях к объявлению о поиске владельца комода интересуются – не остался ли в ящиках какой-либо клад. Кто-то предположил, что предмет обстановки уже отреставрировали и продали больше, чем за 5 000 рублей.

Маргарита отвечает на это, что вопрос не материальный. Комод действительно важен как память о дорогом человеке. В настоящее время Маргарита находится дома с ребенком. Как только появится возможность, горожанка намерена обратиться в компанию сотовой связи и взять распечатку звонков, чтобы попробовать найти человека, купившего комод. Бывшая владелица просит нового хозяина мебели связаться с ней по номеру: +7-914-566-14-88.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    тайник с деньгами был походу)

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Вместо комода могу предложить тумбочку от телевизора Самсунг. 4 К.

  • mastadont

    mastadont
    2 часа назад

    В гараже такой стоит, могу за 4,5 продать.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    в погоне осовременить обстановку люди за копейки избавляются от мебели с отделкой из шпона и покупают "за дорого" ДСП. В наследство досталась тумба из этой же серии, что представленный комод. Как-то сразу пришло решение сохранить. В умелых руках старые вещи преображаются.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    натуральные материалы это хорошо, но функционал у мебели и предметов той эпохи не фонтан))))

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Это образец Путинской экономики. "Комодальная" экономика.

  • Ivahno_anna

    Ivahno_anna
    2 часа назад

    У моей бабули есть комодик и повинтажней) А этот - какой-то убогий.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад



    Ну, современный аналог почти за 7 штук. Функционал тот же )

  • OT

    OT
    1 час назад

    Вот есть такой персонаж некий "купи-продай" из филЬма "Зов". Если-б он в наше время перенесся-бы, то дал-бы фору по продаже комодов и не "загремит под фанфары"

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Rak900

    тайник с деньгами был походу)



    С царскими мульонами?

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    OT

    Вот есть такой персонаж некий "купи-продай" из филЬма "Зов". Если-б он в наше время перенесся-бы, то дал-бы фору по продаже комодов и не "загремит под фанфары"



    Наверное имелся ввиду фильм "Тени исчезают в полдень".

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    это хлам

  • OT

    OT
    1 час назад

    ФИО

    OT

    Вот есть такой персонаж некий "купи-продай" из филЬма "Зов". Если-б он в наше время перенесся-бы, то дал-бы фору по продаже комодов и не "загремит под фанфары"



    Наверное имелся ввиду фильм "Тени исчезают в полдень".



    Да наверно ибо оба фильма чем-то схожи. Там почти те-же корифеи актерской игры

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    удачи в поисках

    с уважением

  • Tony Stark

    Tony Stark
    30 минут назад

    День тупых новостей или день тупых журналистов

  • OT

    OT
    28 минут назад

    Tony Stark

    День тупых новостей или день тупых журналистов



    ))))

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