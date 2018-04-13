Ученый из БГПУ об управлении первым российским андроидом: ощущение специфическое

Ученый из БГПУ Александр Семочкин побывал в Москве на международной конференции по робототехнике. Там амурчанин смог примерить на себя механизм удаленного управления роботом. По его признанию, заставить андроида повторять движения – не такое уж легкое дело.

Александр Семочкин летал в Москву в конце марта на IV международную практическую конференцию по робототехнике «РобоСектор–2018». Мероприятие было посвящено интеграции людей и роботов. Публике там представили первого российского андроида Федора. Виртуальное знакомство с Федором у Александра состоялось уже давно – в рамках конкурса ученый написал для робота универсальную обучающую программу.

При встрече ученый примерил на себя роль оператора андроида, надев специальный костюм. Сам механизм удаленного управления оказался очень легким, чего нельзя сказать об управлении роботом, признался амурчанин. В частности, костюм рассчитан на размеры определенного человека. И чтобы уловить движение суставов, нужно подгонять его под тело оператора.

«У меня уже опыт был программирования, и мне кажется даже, что программировать его мне было легче, чем управлять с помощью этого костюма. Скажу так: ощущение, конечно, специфическое: нужно еще приспособиться, чтобы вселиться в этого робота. Там нужно надевать камеры на глаза, чтобы максимально погрузиться. Но очки не давали, поэтому смотришь со стороны на робота и пытаешься им двигать. Этот костюм для публики, видимо, самый простой был, и там не так много степеней свободы, которые у Федора есть. Еще очень понравилось, что у него очень бесшумный мотор, он шевелится вообще неслышно. Это очень дорогие сервоприводы, которые они там используют», – поделился впечатлениями Александр.

По словам мужчины, на мероприятии были представители швейцарской компании, которые делают такие бесшумные механизмы. Они рассказали о том, как создают так называемую индустрию 4.0 – индустрию по массовому внедрению киберфизических систем в производство. Речь идет о полной замене людей на тех же заводах техникой.

«Думаю, что эта индустрия придет к тому, что в основе этих заводов будут такие универсальные антропоморфные машины, которые заменят людей и будут сами себя чинить и модернизировать», – высказался ученый.

Также Александр лично познакомился с разработчиками Федора, с которыми до этого были знакомы только виртуально. Он приятно удивился, что разработчики хорошо знают амурскую команду. Помимо Александра Семочкина, на конференцию приехали еще два человека из его команды, которые помогали ученому в разработке конкурсного программного обеспечения для робота.

Выяснилось также, что Федоров теперь два – один презентовали на конференции, а второй установили на ВДНХ в павильоне «Космос».

Фото: Владимир Белый

В целом, по словам Александра, конференция была очень полезной. Однако результаты федерального конкурса по разработке программного обеспечения для Федора так и не озвучили. Вероятно, имена победителей назовут в ближайшее время.