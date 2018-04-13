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13апреля
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сегодня, 10:47 9

Путин: высокотехнологичный кластер на Дальнем Востоке создадут на базе амурского космодрома

Путин: высокотехнологичный кластер на Дальнем Востоке создадут на базе амурского космодрома
Фото: www.vesti.ru

Президент России Владимир Путин в беседе с российскими космонавтами сообщил о формировании на базе космодрома Восточный в Амурской области высокотехнологичного космического кластера, сообщает Минвостокразвития.

«Вы знаете, что у нас новый космодром создан, целый город там будет расти постепенно. Но дело даже не только в площадке, дело в том, я во всяком случае рассчитываю на то, что там будет такой высокотехнологичный кластер создаваться на Дальнем Востоке», – подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас прогулку по космодрому Восточный можно совершить, не выходя из дома. Яндекс при поддержке Роскосмоса в День космонавтики опубликовал панорамы космодрома в разделе «Яндекс-Карты». Пользователи могут рассмотреть основные объекты космодрома , интерьер монтажно-испытательных корпусов, момент старта ракеты «Союз-2.1б».

Во время своего выступления в Государственной Думе о космодроме Восточный говорил и председатель правительства России Дмитрий Медведев: «Мы обеспечили России независимый доступ в космическое пространство. Была построена первая очередь космодрома Восточный. Произошел первый исторический пуск ракеты-носителя с тремя спутниками в апреле 2016 года. Сейчас начинается строительство второго стартового стола».

Просмотров всего: 884

#космодром #космос #российская власть

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    Нам бы кластер создать на базе "Амурского металлиста" дать работу 3-5 тыс. человек..Электроаппаратный восстановить. Или программу возрождения Дальнего Востока отложили?

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    На это денег нет!ГПЗ И НПЗ вот на это есть деньги.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Диванный аналитик

    Нам бы кластер создать на базе "Амурского металлиста" дать работу 3-5 тыс. человек..Электроаппаратный восстановить. Или программу возрождения Дальнего Востока отложили?



    На Амур.металлисте с Электроаппаратным 18 миллиардов не скомуниздишь

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    сколько по стране уже создано "высокотехнологичных кластеров " и что полезного они производят?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    alex 3

    сколько по стране уже создано "высокотехнологичных кластеров " и что полезного они производят?



    У Чубайса спросить надо, он точно в курсе.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    АКЦИОнер
    alex 3

    сколько по стране уже создано "высокотехнологичных кластеров " и что полезного они производят?



    У Чубайса спросить надо, он точно в курсе.


    у того всё работает! Не верите-смотрите бумаги.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    alex 3



    у того всё работает! Не верите-смотрите бумаги.



    Ну значит, нас ждет 10 лет ярких побед. Хоть в этот раз не обманули народ.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    АКЦИОнер
    alex 3



    у того всё работает! Не верите-смотрите бумаги.



    Ну значит, нас ждет 10 лет ярких побед. Хоть в этот раз не обманули народ.


    план по "победам" будет выполнен в срок. Ответственные назначены, сроки поставлены, формы отчетности утверждены.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    20 минут назад

    создали уже один кластер-пародию на мериканскую Силиконовую долину

    Сколково называется

    только вместо силиконовой долины получились силиконовые мозги

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