Путин: высокотехнологичный кластер на Дальнем Востоке создадут на базе амурского космодрома

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Президент России Владимир Путин в беседе с российскими космонавтами сообщил о формировании на базе космодрома Восточный в Амурской области высокотехнологичного космического кластера, сообщает Минвостокразвития.

«Вы знаете, что у нас новый космодром создан, целый город там будет расти постепенно. Но дело даже не только в площадке, дело в том, я во всяком случае рассчитываю на то, что там будет такой высокотехнологичный кластер создаваться на Дальнем Востоке», – подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас прогулку по космодрому Восточный можно совершить, не выходя из дома. Яндекс при поддержке Роскосмоса в День космонавтики опубликовал панорамы космодрома в разделе «Яндекс-Карты». Пользователи могут рассмотреть основные объекты космодрома , интерьер монтажно-испытательных корпусов, момент старта ракеты «Союз-2.1б».

Во время своего выступления в Государственной Думе о космодроме Восточный говорил и председатель правительства России Дмитрий Медведев: «Мы обеспечили России независимый доступ в космическое пространство. Была построена первая очередь космодрома Восточный. Произошел первый исторический пуск ракеты-носителя с тремя спутниками в апреле 2016 года. Сейчас начинается строительство второго стартового стола».