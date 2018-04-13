Амурчане вошли в число лучших по сдаче ГТО на Дальнем Востоке

Хабаровский край, Амурская область и Чукотка показали лучшие результаты на Дальнем Востоке по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В Приамурье действуют более десяти центров тестирования ГТО.

Итоги внедрения комплекса ГТО в субъектах страны за первые четыре года подвело Министерство спорта РФ.

Хабаровский край занял 13-е место в России и первое на Дальнем Востоке. Второе место в ДФО и 24-е во всероссийском списке заняла Амурская область. В настоящее время на территории Амурской области действуют более десятка центров тестирования ГТО.

«Все, кто учился в школе в советское время, помнят аббревиатуру ГТО, что означает "Готов к труду и обороне!" Это была в высшей степени эффективная практика подготовки молодых людей к трудовым будням и службе в армии, а также хороший стимул для укрепления здоровья. Много лет этот опыт был незаслуженно забыт, но все хорошее рано или поздно обязательно возвращается. И сегодня я, как и миллионы россиян, искренне рад возрождению ГТО как во всей России, так и в Приамурье», – прокомментировал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ. По совокупности он занял 3 позицию в рейтинге среди регионов Дальнего Востока и 25 позицию среди всех регионов России, сообщает Минвостокразвития.