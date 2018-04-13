Юных амурчан отберут в «Академию танца Бориса Эйфмана»

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В Благовещенск на конкурс «Область танца» приедет специалист Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия танца Бориса Эйфмана». Андрей Валентинович Иванов проведет набор детей в академию.

Это учебное заведение соединяет общее и среднее профессиональное образование, а также является одним из флагманов общероссийской системы поиска и поддержки юных дарований. Обучение и проживание в академии бесплатные. Тесная взаимосвязь учебного и творческого процесса академии с деятельностью Санкт-Петербургского Академического театра балета Бориса Эйфмана дает детям возможность работать на сцене с профессионалами, впитывать уникальный культурный потенциал Санкт-Петербурга в профессиональном и общеэстетическом образовании. По окончании учебного заведения выпускники получают диплом «Артист балета» и возможность работать в лучших театральных труппах России.

Набор пройдет в рамках областного конкурса «Область танца», организованного правительством Амурской области, 20 и 21 апреля в Амурском областном доме народного творчества. Записаться на просмотр можно по номеру в Благовещенске: (4162) 777-810. Показать себя смогут танцоры в возрасте от 6 до 12 лет.

Как сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области, ребята, не подходящие по возрасту, но обладающие хорошими сценическими и физическими данными, приглашаются на стажировку с целью добора в уже существующие классы.