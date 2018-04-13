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13апреля
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сегодня, 10:22 3

Благовещенец взял у спящего на улице телефон и списал с него деньги

Благовещенец взял у спящего на улице телефон и списал с него деньги
Фото: www.bryansk.aif.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Он украл чужие деньги, воспользовавшись тем, что спящий человек выронил свой телефон.

В августе 2017 года осужденный находился возле подъезда одного из домов по улице 50-летия Октября. На ступеньках подъезда спал мужчина, а возле него лежал сотовый. Прохожий поднял телефон, проверил его содержимое и увидел непрочитанное сообщение, в котором был указан баланс банковской карты – 17 434 рубля 61 копейка. Убедившись, что за ним не наблюдают, злоумышленник перевел 8 000 рублей на свою карту и ушел.

Как сообщает пресс-служба суда, ущерб, причиненный спавшему гражданину, является для него значительным. Так как его ежемесячный заработок составляет 10 000 рублей, к тому же у него есть кредит, платеж по которому составляет 1 500 рублей в месяц.

Мужчина, укравший чужие деньги, полностью признал свою вину и раскаялся, но украденное пока не вернул. Поэтому суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и возмещение материального ущерба потерпевшему.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    4 часа назад

    ..и пострадавший продолжил спать на ступеньках, ну

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    какой гуманный...не все деньги снял, а половину))

  • Johnny_B

    Johnny_B
    48 минут назад

    8 тыщ за 200 часов работы.... это кем же работать надо, чтобы столько деньжищ зарабатывать ...

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