Благовещенец взял у спящего на улице телефон и списал с него деньги

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Благовещенский городской суд вынес приговор жителю областного центра. Он украл чужие деньги, воспользовавшись тем, что спящий человек выронил свой телефон.

В августе 2017 года осужденный находился возле подъезда одного из домов по улице 50-летия Октября. На ступеньках подъезда спал мужчина, а возле него лежал сотовый. Прохожий поднял телефон, проверил его содержимое и увидел непрочитанное сообщение, в котором был указан баланс банковской карты – 17 434 рубля 61 копейка. Убедившись, что за ним не наблюдают, злоумышленник перевел 8 000 рублей на свою карту и ушел.

Как сообщает пресс-служба суда, ущерб, причиненный спавшему гражданину, является для него значительным. Так как его ежемесячный заработок составляет 10 000 рублей, к тому же у него есть кредит, платеж по которому составляет 1 500 рублей в месяц.

Мужчина, укравший чужие деньги, полностью признал свою вину и раскаялся, но украденное пока не вернул. Поэтому суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и возмещение материального ущерба потерпевшему.