За сутки в Приамурье зафиксировали 22 природных пожара, ликвидировали шесть

Фото: sakhapress.ru

За прошедшие сутки, 12 апреля, на территории области зарегистрированы 22 природных пожара. Ликвидировать удалось шесть пожаров на площади 3 300 гектаров. Продолжают действовать 16 возгораний, четыре из которых локализованы в Зейском, Магдагачинском и Шимановском районах – 14 308 гектаров.

Кроме того, пять пожаров зарегистрированы в Зейском районе, два – в Шимановском, по одному – в Магдагачинском, Мазановском, Свободненском, Селемджинском и Серышевском районах.

На тушении пожаров задействовано 636 человек: парашютно-пожарная служба – 38 человек, десантно-пожарная служба – 54 человека, федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» – 96 человек, летчики-наблюдатели – 5 человек, лесная охрана – 222 человека, государственная противопожарная служба – 75 человек, служба спасения – 59 человек, арендаторы – 64 человека, привлеченное население – 23 человека. С огнем борются 120 единиц техники, в том числе два вертолета и три самолета, которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По состоянию на 12 апреля определены классы пожарной опасности в следующих районах: I класс пожарной опасности – в Тындинском; II класс пожарной опасности – в Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Селемджинском; III класс пожарной опасности – в Свободненском, Шимановском, Мазановском, Бурейском, Белогорском, Архаринском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском, Завитинском и Октябрьском районах, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.