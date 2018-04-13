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13апреля
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сегодня, 09:55 0

Амурчанке, убившей приемного ребенка, грозит до 30 лет лишения свободы

Амурчанке, убившей приемного ребенка, грозит до 30 лет лишения свободы
Фото: YouTube

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы Бурейского района. Женщина обвиняется в истязании приемных детей, один из которых – шестилетний мальчик – погиб от полученных травм.

Материалы дела переданы в суд. «В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 1 января 2015 года по 23 августа 2017 года женщина систематически избивала опекаемых ею троих малолетних детей и одного усыновленного ребенка, а также применяла к ним иные насильственные действия», – сообщает прокуратура Амурской области.

В качестве мер «воспитания» женщина оставляла детей в углу на всю ночь или отправляла в темное и холодное подполье. Кроме того, дети подвергались избиению. Зимой 2016 года опекун ударила пятилетнего мальчика по лицу, сломав ему челюсть. В августе 2017 года женщина избила ребенка руками и ногами, причинив тяжкий вред его здоровью.

23 августа 2017 года шестилетний мальчик выбросил подгузник в унитаз. За это опекун избила ребенка, от чего он скончался.

За совершение преступлений Уголовным кодеком РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

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#дети #закон #криминал #суды

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