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13апреля
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В Благовещенске концерт Résonance собрал сотни поклонников

В Благовещенске концерт Résonance собрал сотни поклонников

В благовещенском Общественно-культурном центре выступил украинский коллектив Résonance. Симфонический оркестр исполнил мировые рок-хиты. Концерт собрал сотни поклонников.

Программа Crazy World Tour 2018 состояла из двух отделений. В каждом – по 11 композиций. Концерт начался с лирической Anybody Seen My Baby от The Rolling Stones, продолжился психоделическим «Твоё сердце должно быть моим» группы «Пикник», потом были Metallica с потрясающим The Unforgiven и Nirvana с хитом In Bloom. Прозвучали также хиты в симфонической обработке Muse, Led Zeppelin, Guns N' Roses, The Animals, «ДДТ», Queen, Sting, AC/DC, «Кино», Rammstein и другие.

До 15 апреля Résonance на своей странице проводит розыгрыш пяти «вечных билетов» на концерты. «"Вечный билет" – это возможность пожизненно посещать живые концерты группы в вашем городе», – поясняет коллектив.

После тура по Дальнему Востоку коллектив даст концерт в Свободном. Он состоится 21 апреля в 18 часов в ДК железнодорожников. А в 2019 году Résonance обещает привезти в Благовещенск новый материал.

Подробнее о концерте украинского коллектива – в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».

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#концерты #Культпросвет #культура

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