Улюкаеву разрешено занимать госдолжности после освобождения: обзор прессы

Фото: ria.ru

Вместо самолетов скоро будут летать ракеты; житель Красноярского края «забыл» уплатить налог с выигранных 10 миллионов; в Магдагачи страдают от зловония. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Российской газете» вы прочтете о том, что Мосгорсуд смягчил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, приговоренному четыре месяца назад к 8 годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки у главы «Роснефти» Сечина. Правда, ни срок, ни сумму штрафа жертве «внутрисемейных» разборок и интриг не скостили, просто позволили ему занимать государственные должности после освобождения. Взяв в руки калькулятор и произведя арифметические действия, сделал вывод, что выйдет Улюкаев на свободу в возрасте плюс-минус 70 лет. Самое время занять приличную государственную должность.

Также в номере

И еще одна интересная заметка, чтение которой заставит вас почесать затылок. Скоро пассажирские самолеты уйдут в прошлое, их функции будут выполнять космические корабли! Компанией Space X готовится к реализации программа, согласно которой уже в ближайшее десятилетие из одной страны в другую начнут перелетать на ракетах. При этом цена билета не превысит самолетную. Перелеты будет осуществлять большая ракета, способная принять на борт около 100 пассажиров. Такой транспорт способен доставить человека практически в любую точку земного шара менее чем за час.

Очень интересно

Кстати, о ракетах. «Амурская правда» рассказала о том, что Валентина Терешкова назвала Благовещенск земной пристанью России. Это прозвучало в ее видеообращении к жителям космической области. Ведь Амурская область – космическая. Заодно в поздравлении амурчан с Днем космонавтики Валентина Владимировна сказала, что ей нравится слово «амурчане» – оно красиво звучит.

В газете написано, что в конце ролика в кадре с первой в мире женщиной-космонавтом появился губернатор Приамурья Александр Козлов. Глава области сказал: «Амурчане, с Днем космонавтики вас».

Что еще… Еще рассказывается о том, что жители Магдагачи страдают от ужасного зловония, исходящего от деревянного уличного туалета. Странно читать о том, что в век космических технологий никто не догадается взять в руки топор и лопату или просто коробок спичек. Интересно, пожалуются на это дело Путину во время очередной прямой линии президента страны?

Напишут же такое

«Комсомольская правда» больше о земном. Здесь вы прочитаете прогнозы по поводу того, что подорожает из-за падения рубля. В общем-то, можно и не читать: опыт нашей жизни вам подскажет, что подорожает всё.

Поэтому сразу погружайтесь в изучение сценариев возможной войны – их пока только пять, и они размещены на трех страницах издания. Тут всё достаточно подробно, с расстановкой/соотношением сил (корабли, самолеты, ракеты и прочее), с мнением экспертов-аналитиков. Оно, конечно, лучше бы выставить в авангард самых главных спасителей мира – Брюса Уиллиса и Владимира Машкова – и о войне бы можно было забыть, но что-то, кажется, пошло не так.

На посошок

Напоследок «Аргументы и факты», рассказавшие о жадности, сгубившей фраера. Житель Красноярского края, выигравший в лотерею три года назад 10 миллионов рублей, «забыл» выплатить налог в размере 1,3 миллиона. Он-то забыл, да об этом не смогли забыть сотрудники налоговой службы. Пару раз напомнив счастливчику о его долге, налоговики сообщили о несоблюдении норм закона в правоохранительные органы.

Сколько лет мужика будут лечить от забывчивости в «неотдаленных» местах – не говорится.