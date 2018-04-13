Распогодилось: прогноз погоды в Амурской области на 13 апреля

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13 апреля в Амурской области переменно облачно, в отдельных северных районах пройдут слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер дует с северо-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы составляют 13 метров в секунду.

Воздух прогреется до 7...12 градусов, на севере – до плюс 1. В Благовещенске осадков не ожидается. Северо-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах +10...+12 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова