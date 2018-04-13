«Саратовские авиалинии» превращаются в «Иволгу»

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Компания «Саратовские авиалинии» намерена перевозить пассажиров под новой торговой маркой – «Иволга». Об этом заявил новый генеральный директор авиаперевозчика Игорь Натыкан, занявший пост 11 апреля, после смещения с должности Алексея Вахромеева.

«Мы планируем использование нового товарного знака «Иволга», который будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке авиакомпании, а затем и на Boeing 737-800», – цитирует РБК главу компании.

Гендиректор компании подчеркнул, что перевозчик более 60 % рейсов выполняет не из Саратова. «Ежедневно мы выполняем четыре рейса в Москву, три раза в неделю доставляем пассажиров прямым авиарейсом в Санкт-Петербург, в летний период из аэропорта Саратова можно вылететь на курорты черноморского побережья – в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик, а также за границу – в популярные Анталью и Салоники», – рассказал гендиректор.

Он также отметил, что авиакомпания устранила все нарушения, которые выявила «Росавиация» в ходе ее проверки после крушения Ан-148 в феврале в Подмосковье.

11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Домодедово и спустя несколько минут после взлета разбился. На борту был 71 человек, все они погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которое нарушило показания скорости.

Совет директоров АО «Саратовские авиалинии» прекратил полномочия генерального директора авиакомпании Алексея Вахромеева 9 апреля, спустя два дня пост занял Игорь Натыкан.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» была основана в 1994 году. По итогам 2017 года компания перевезла более 796 тысяч человек и заняла по этому показателю 19-е место среди всех российских перевозчиков. В парке перевозчика девять Як-42, два Embraer и пять Ан-148-100B.

Самолеты Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» летали и в Амурской области. С мая прошлого года они выполняли рейсы по маршруту Красноярск – Благовещенск – Владивосток и обратно. Когда Ространснадзор выдал предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148 «Саратовских авиалиний», авиакомпания заменила самолеты Ан-148, которые выполняли полеты в Амурскую область. Уже в марте состоялось несколько рейсов на Як-42. Эти же воздушные суда указаны и в расписании на апрель