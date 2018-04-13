До 50 миллионов рублей могут составить штрафы за фейки в соцсетях

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Владельцам соцсетей, суточная аудитория которых превышает 100 тысяч человек, предлагается ограничивать доступ к информации, разжигающей национальную, расовую, религиозную и другую ненависть, пропагандирующей войну и другие подобные сведения по заявлению пользователя.

Если соцсеть или мессенджер не реагирует на заявление пользователя, говорится в законопроекте, то ресурс может быть оштрафован. Также в случае принятия законопроекта зарубежные соцсети будут обязаны создать на территории страны свои представительства и устанавливать специальную программу по просьбе Роскомнадзора, регистрирующую число пользователей и идентифицировать их через номера мобильных телефонов.

На Роскомнадзор возлагается обязанность ведения реестра соцсетей. Этот же орган власти будет направлять соцсетям требования о принятии в течение суток мер по устранению выявленных нарушений.

Законопроект внесен депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских в начале апреля. Он содержит более жесткие, чем в подобной инициативе от июля 2017 года, наказания. Тогда предлагалось обязать удалять подобную информацию соцсети с аудиторией от 2 миллионов человек и в случае отказа штрафовать в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей для физлиц и от 30 миллионов до 50 миллионов рублей — для юрлиц.

Внесение обновленного законопроекта объяснялось ситуацией вокруг информации о погибших в торговом центре Кемерова в конце марта 2018 года.