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13апреля
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сегодня, 08:17 7

До 50 миллионов рублей могут составить штрафы за фейки в соцсетях

До 50 миллионов рублей могут составить штрафы за фейки в соцсетях
Фото: www.rosbalt.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе до 50 миллионов рублей для соцсетей за отказ удалять недостоверную информацию. Документ был внесен депутатами от «Единой России», сообщает РБК.

Владельцам соцсетей, суточная аудитория которых превышает 100 тысяч человек, предлагается ограничивать доступ к информации, разжигающей национальную, расовую, религиозную и другую ненависть, пропагандирующей войну и другие подобные сведения по заявлению пользователя.

Если соцсеть или мессенджер не реагирует на заявление пользователя, говорится в законопроекте, то ресурс может быть оштрафован. Также в случае принятия законопроекта зарубежные соцсети будут обязаны создать на территории страны свои представительства и устанавливать специальную программу по просьбе Роскомнадзора, регистрирующую число пользователей и идентифицировать их через номера мобильных телефонов.

На Роскомнадзор возлагается обязанность ведения реестра соцсетей. Этот же орган власти будет направлять соцсетям требования о принятии в течение суток мер по устранению выявленных нарушений.

Законопроект внесен депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских в начале апреля. Он содержит более жесткие, чем в подобной инициативе от июля 2017 года, наказания. Тогда предлагалось обязать удалять подобную информацию соцсети с аудиторией от 2 миллионов человек и в случае отказа штрафовать в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей для физлиц и от 30 миллионов до 50 миллионов рублей — для юрлиц.

Внесение обновленного законопроекта объяснялось ситуацией вокруг информации о погибших в торговом центре Кемерова в конце марта 2018 года.

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#интернет #пожар в Кемерове #российская власть #технологии

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Давно пора. Если не пользуюшься соцсетями, то ты просто не информирован, а если пользуешься, то дезинформирован. Уж лучше не знать, чем знать ложь.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    ха-ха-ха У нас в СМИ, ПРЕССА, ОДНИ ФЕЙКИ И ОБМАН на государственном уровне. При чем тут сети? Фейки про наши средние зарплаты и.т.д. Путину врать можно а народу нельзя.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Очередной прокурор делопут клеил няшу во вконтактике, а она оказалась жирухой бородатым одмином? Задолбали со своей паспортной достоверностью. Никто же не мешает в жизни вне инета писателю писать под псевдонимом, а няше отшивать занудных подкатчиков используя чужое=не своё имя.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ненуачо? Я за.

    КисельТВ и Росстат с этим законом по миру пойдут

  • КП

    КП
    1 час назад

    Друзьям все, врагам закон. Вот этот.

  • Pavel74

    Pavel74
    1 час назад

    интересно, как же Роскомнадзор так оперативно будет определять достоверность информации? Судиться и доказывать уже не надо что ли?

  • КП

    КП
    1 час назад

    Следующий этап: удалять достоверную информацию, разжигающую социальную рознь и т.д. и т.п.

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