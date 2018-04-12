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12апреля
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сегодня, 21:05 0

Свободненский предприниматель дал взятку чиновнику, чтобы продать квартиру

Свободненский предприниматель дал взятку чиновнику, чтобы продать квартиру

Предприниматель из Свободного дал взятку в размере 103 тысяч рублей чиновнику районной администрации для того, чтобы именно его квартира была выкуплена для предоставления ее затем детям-сиротам.

Факт получения незаконного денежного вознаграждения выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областного УМВД.

Оперативникам поступила информация, что в 2017 году начальник отдела по управлению имуществом администрации Свободненского района, обладая полномочиями по управлению имуществом в целях закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, получила от индивидуального предпринимателя 103 тысячи рублей за оказание содействия в приобретении именно у него жилого помещения. Квартира предназначалась для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В ходе проверки информация подтвердилась. Материалы оперативники направили в следственные органы.

В отношении чиновника следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».

Полицейскими и следователями при поддержке СОБР отдела Росгвардии по Амурской области проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также в служебном кабинете администрации Свободненского района. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность. Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя направлено в суд. В отношении чиновника расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия #Свободный

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