Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: внедрение системы ЕГАИС в Приамурье

В пятницу, 13 апреля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится интервью с замминистра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергеем Левицким. Разговор пойдет об эффективности внедрения системы ЕГАИС на территории Амурской области.

Эфир проведут ведущие Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101.

Трансляция прямого эфира в Instagram - с 8:05 до 8:30. Аккаунт: echo101_5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.