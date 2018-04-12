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12апреля
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сегодня, 20:36 4

Благовещенский дом вверх дном приобретает «жилые очертания»

Благовещенский дом вверх дном приобретает «жилые очертания»

В благовещенском городском парке строят новый аттракцион – дом вверх дном. Подобные есть в Хабаровске, Новосибирске, но амурский будет особенным: он находится под наклоном, причем сразу в двух плоскостях – под углами в 10 и 13 градусов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», перевернутый дом – это новый в Благовещенске необычный аттракцион. Планировка сделана таким образом, что кажется, будто человек перемещается по потолку, когда на самом деле он ходит по полу. В таких домах получаются интересные фотографии.

В доме будут спальня, рабочая зона, кухня и стеллажи с книгами – всё перевернутое с ног на голову. Мебель и предметы интерьера окажутся на потолке, который в этом доме – пол. Идеей необычного аттракциона в прошлом году загорелся начинающий предприниматель.

«В первую очередь, он сделан для того, чтобы люди получили новые эмоции и ощутили новое, чего в повседневной жизни они не ощутят», – заявил предприниматель Виталий Гущенко.

Стои только зайти в дом вверх дном, сразу теряется равновесие, кружится голова. Даже пройти от двери к стене непросто. Забраться на вершину, на второй этаж дома удастся не каждому, а только тем, у кого хорошо развит вестибулярный аппарат.

Высота двухэтажной постройки – восемь метров. Проект разработали создатели дома вверх дном из Ставрополя. Там же сделали специальный каркас. Благодаря ему аттрракцион находится под наклоном. Местный руководитель дома вверх дном адаптировал проект под амурские климатические условия. Внутри уложили утеплитель и предусмотрели отопление. Чтобы аттракцион мог работать круглый год.

Как будут крепить мебель внутри – руководитель проекта этот секрет не раскрывает. Но рассказал: снаружи дом облагородят, а территорию вокруг него озеленят. А ещё уложат тротуарную плитку и установят лавочки. Над этим бригада рабочих трудится каждый день, чтобы успеть сдать перевертыш к открытию парка – 1 мая.

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Комментарии
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  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    посмотрел, только дверь по идее вверху должна быть, а заходить нужно бы в стилизацию под окно

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    А пиво там будут наливать вверх ногами?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Victrix

    А пиво там будут наливать вверх ногами?



    Если там всё наИборот, то представь чем ты его там пить будешь.

  • Аксюта

    Аксюта
    35 минут назад

    Господи, что не сделают у нас в Благовещенске, всё такое убогое. Хоть детскую площадку на набережной, хоть этот дом. Смотрится как сарай. Пародия это на дом-перевертыш, печально...

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