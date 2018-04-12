В Белогорске собрались юнармейцы со всей Амурской области

В четверг, 12 апреля, в Белогорске состоялся областной слет юнармейских отделений. Представители 22 территорий региона собрались в Центре культурного развития. В Приамурье в 156 отрядах занимается более 3,5 тысячи юнармейцев.

На мероприятии подвели итоги деятельности за год и наметили перспективы дальнейшей деятельности Амурского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

На торжественном собрании присутствовали кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, члены поисковых отрядов. Каждый получил на память о слете сувенирный набор «Белогорск: город вежливых людей».

В числе почетных гостей были зампредседателя правительства Амурской области Ольга Лысенко, представители 35-й Армии, областного военного комиссариата, администрации Белогорска, городского Совета ветеранов, Комитета солдатских матерей, совета почетных граждан. В фойе Центра культурного развития гостей встречал военный духовой оркестр.

Ольга Лысенко вручила знак «Юнармейская доблесть» Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» III степени юнармейцу белогорской гимназии № 1 Ивану Панову. Замминистра образования и науки области Ирина Вальченко наградила представителей юнармейского движения благодарственными письмами.

«Ровно год назад в этом зале состоялся учредительный слет, на котором избрали региональный штаб и наметили план работы на год, – рассказала начальник регионального штаба "Юнармия" Татьяна Кащенко. – Организационный этап становления юнармии Амура успешно завершен. Региональный штаб с намеченными планами справился. Создана нормативная база, во всех городах и районных центрах работают местные отделения, формируются отряды. На прошлом слете присутствовали делегации 17 территорий, сегодня уже – из двадцати двух. Я желаю вам, ребята, становиться сильнее с каждым днем. Потому что, чем сильнее будете вы, тем сильнее будет наша Родина. Дерзайте, учитесь, развивайтесь!».

Опытом развития юнармейского движения поделились представители Серышева, Свободного, Бурейского, Зейского, Магдагачинского районов. Завершилась торжественная часть слета принятием резолюции и общим фото на память.

После участники II областного слета юнармейских отделений региона встретились с губернатором Амурской области и посетили одну из воинских частей Белогорска. В артиллерийской бригаде провели торжественное построение и возложения цветов к памятнику «Воинам-артиллеристам, павшим в боях за честь, свободу и независимость нашей Родины».

«Сегодня вы находитесь в бригаде, которая выполняет очень важные задачи по защите Дальневосточных рубежей и других задач в интересах нашего государства, – обратился к юнармейцам Александр Козлов. – На вооружении стоит много современных образцов техники, которые вы увидите в парке боевых машин. Вы, как потомки тех, кто в 45-м году на полях сражения принесли победу, как юные патриоты понимаете, насколько важна силовая возможность любого государства. Помните, что настоящий патриотизм и героизм проявляется в поступках. Очень важно и очень почётно, что сегодня мы даём старт целому комплексу мероприятий, которые приурочены к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Вы – юные патриоты – как никто другой должны нести знамя исторических побед нашей страны в будущее. Будьте достойными гражданами своей страны, какими были ваши деды и прадеды, отстоявшие в тяжелейших условиях свободу и независимость Отчизны».

Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания. После торжественного построения и возложения цветов к памятнику для школьников устроили экскурсию по воинской части. Им продемонстрировали стрелковое оружие и современную экипировку российской армии, а в армейской столовой устроили обед – приготовили кашу гречневую рассыпчатую с мясом тушеным консервированным, салаты картофельный и капустный, чай, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.