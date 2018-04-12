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12апреля
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сегодня, 19:40 9

У двух амурчан нашли почти 4,5 килограмма марихуаны

У двух амурчан нашли почти 4,5 килограмма марихуаны

Полицейские Константиновского района задержали двоих жителей Тамбовского района в окрестностях села Верхняя Полтавка. У обоих молодых людей при себе находились синтетические пакеты с растительной массой с характерными признаками конопли.

Полицейские изъяли и направили их на исследование, которое показало, что это наркотическое средство – марихуана. Масса запрещенного вещества, принадлежащего амурчанину 1991 года рождения, составила 2 141 граммов, у второго гражданина изъято более 2 300 граммов. По словам молодых людей, наркотик они намеревались использовать для личного потребления.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Благодаря легализации в Колорадо увеличились налоговые отчисления. За первые три месяца этого года в казну поступило почти 10 миллионов долларов налогов с продажи марихуаны в рекреационных целях. Предполагается, что в итоге за год штат получит с продажи марихуаны около 100 миллионов долларов в виде налогов, которые должны пойти на строительство школ, детских садов и пропаганду здорового образа жизни.

    А наши кучу средств, сил, ресурсов , чтоб посадить! И мы их там кормим , содержим за свои деньги + миллионы на зарплаты полиции, кто по полям бегает. Россия! Что еще сказать.)

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    да забери свои копейки уже и не ной

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    хотя тут твоего нет ничего от слова совсем

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    мам-пап-ташкент?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Хорошо, что алкоголь не гоняют. Пей, не хочу! 82% убийств в РФ совершается по пьянке.

    84% (!) бытовых преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Многие из которых поражают своей жестокостью и абсурдностью. Часто протрезвевший преступник ни себе самому, ни следствию даже не может объяснить причины и мотивы, подтолкнувшие его к совершению преступления.

    Наркологи и психиатры бьют тревогу: в России около 75% самоубийств совершается в состоянии алкогольного опьянения! И далеко не все самоубийцы страдали алкоголизмом. Нередко к суициду подталкивает опасное сочетание тяжелой депрессии с алкогольным опьянением.

    В состоянии алкогольного опьянения совершается немалая доля таких тяжких преступлений, как умышленные убийства и покушения на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, изнасилования и покушения на изнасилование, разбои, грабежи, кражи, поджоги...

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    А наши нубы травакуров гоняют. Проблему сами себе придумали. Есть статистика! Умора.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Кто то на этой(борьбе) видать имеет хорощо.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    artur-cyrybko

    А наши нубы травакуров гоняют. Проблему сами себе придумали. Есть статистика! Умора.



    травокур штоле?

    как дела у родителей в ......о?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    что,память отшибло???

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