У двух амурчан нашли почти 4,5 килограмма марихуаны

Полицейские Константиновского района задержали двоих жителей Тамбовского района в окрестностях села Верхняя Полтавка. У обоих молодых людей при себе находились синтетические пакеты с растительной массой с характерными признаками конопли.

Полицейские изъяли и направили их на исследование, которое показало, что это наркотическое средство – марихуана. Масса запрещенного вещества, принадлежащего амурчанину 1991 года рождения, составила 2 141 граммов, у второго гражданина изъято более 2 300 граммов. По словам молодых людей, наркотик они намеревались использовать для личного потребления.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба областного управления МВД.