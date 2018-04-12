Курсы доллара и евро заметно подскочили

В среду, 11 апреля, произошел резкий скачок курса доллара и евро. Американская валюта подорожала на 3 рубля 70 копеек. В четверг, 12 апреля, курс составляет 64 рубля. А евро приближается к отметке 80 рублей.

В некоторых банках Москвы в кассах по обмену валюты люди стоят в очередях. Амурчане к изменениям на бирже валют отнеслись спокойно. В Благовещенке, говорят в амурских банках, ажиотажа не наблюдается.

«Я бы не сказала, что какой-то ажиотаж есть. Нет, есть, конечно, активность населения, она наблюдается, но по большей части она связана с потребностями населения», – рассказала директор департамента банка Наталья Жарикова.

А вот в турагентствах Благовещенска заметили, что клиентов стало больше. Амурчане выкупают забронированные туры, так как боятся, что цена их возрастет.

«Стоимость путевок тоже увеличилась. Если, например, тур стоил 70 тысяч на двоих человек, то сейчас он может стоить 77 или 80, где-то в этих пределах», – пояснила старший менеджер по туризму турагентства Оксана Галкина.