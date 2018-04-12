В Приамурье по-тихому выгорела часть Муравьевского парка

В марте в Приамурье горел Муравьевский парк. Огонь уничтожил журавлиные гнезда и строительный материал для них. О том, что пожар был, утверждают в самом парке, но не все официальные источники подтверждают эту информацию.

«В ночь на 19 марта в Муравьевском парке случился пожар. Выгорела большая часть поймы», – говорится на странице парка в одной из социальных сетей. В подтверждение выложено видео самого пожара, а также фото его последствий. В телефонном разговоре сотрудник Сергей Рожков рассказал, что он находился в Благовещенске, когда к парку подошел огонь. Тушить возгорание помогали местные пожарные.

«Пожар не у нас возник – по траве пришел пал со стороны Песчаного озера. Я в городе был, мне в 4 часа утра позвонили, я приехал в 7 часов утра – у нас уже пожарные были муравьевские. Вся пойма почти выгорела. После этого пожары еще неделю в округе были, а у нас выгорело за ночь. Выгорела, наверное, не половина, а почти вся поверхность травы по всей площади. Это важно – гнезда старые сгорели, и строить новые теперь не из чего», – рассказал мужчина.

По словам Сергея, в том, что возгорание пришло в марте, есть своя доля везения – на территории парка местами лежал снег. А самое главное – еще не вернулись с юга журавли и аисты. Птицы потянулись в родные края буквально через несколько дней. Однако часть журавлиных гнезд, которые находятся прямо на земле, уничтожил огонь. Предположительно, сгорели 15 птичьих домов, но назвать точную цифру в парке не могут.

«Картина удручающая. Все журавлиные места выгорели», – процитировали на странице парка слова председателя Амурского отделения Союза охраны птиц России Василия Дугинцова, который побывал в парке после пожара. По телефону орнитолог рассказал, что огонь затронул территорию не только Муравьевского парка, но и в целом Муравьевского заказника. В качестве подтверждения на странице парка опубликован мартовский снимок заказника из космоса.

«Космоснимок – там ясно и четко видно: черные зоны – выгорело, красные – горит, и все населенные пункты там подписаны. Снимок сделан 18 или 19 марта. А за апрель еще большая часть выгорела. Пожары были практически у всех сел, которые внутри по периметру заказника. К примеру, в районе Куропатино и в районе Духовского горели трава, кусты и тальники, а два дня назад горело не доезжая Корфово, ближе к границе», – рассказал Василий Дугинцов.

В дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий подтвердили, что в марте в заказнике действительно были природные пожары. Но назвать масштабы и даты затруднились. Уточнили только, что было это в конце марта, а в апреле возгораний, по их данным, уже не было.

В Амурском центре ГЗ и ПБ не подтверждается информация о мартовских пожарах ни в Муравьевском парке, ни на территории заказника.

«19 числа по всей территории области начались профилактические отжиги, и 19 числа амурские пожарные отжигали Муравьевский заказник по периметру в круговую, чтобы пал, если он будет, туда не зашел. Были термоточки, и это были профилактические отжиги – подтвердились с помощью спутника: вокруг заказника, но не на его территории. Это в марте. В апреле там ничего не горело. Сообщений о пожаре в парке не было», – сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

В органы внутренних дел сообщений о пожаре на территории Муравьевского парка также не поступало, сообщили в областном УМВД.

На самой природной территории сейчас занимаются привычными хлопотами. Подкармливают прилетевших с юга птиц. Сотрудник Сергей Рожков отмечает, что в этом году пернатых гостей как никогда много. Он уже насчитал 30 даурских журавлей и 20 аистов. За неделю на выжженную пойму для них высыпали 10 тонн заготовленной с осени кукурузы. Так крылатых прикармливают, чтобы на будущий год они снова вернулись в эти края и вывели потомство.

Здесь надеются, что птицы отыщут новые места гнездования, взамен сгоревших. О готовности к выведению потомства журавли заявляют своими неповторимыми брачными танцами.