Благовещенцев опросили на знание истории космонавтики

12 апреля – День космонавтики. В этот день журналисты «Альфа-канала» решили узнать, известно ли благовещенцам, что это за праздник и помнят ли они первых космонавтов.

Когда первый человек полетел в космос?

«12 апреля 1961 года он полетел утром рано и утром родилась я. Праздник у меня двойной!», – рассказала женщина, продающая на улице хот-доги.

«Что-то я забыла… А, 12 апреля 1995 года», – попыталась вспомнить дату школьница.

Как зовут человека, который вышел в открытый космос?

«Вы меня спросили так неожиданно, я аж растерялась. Извините, пожалуйста!», - не сориентировалась сразу девушка.

Какой праздник сегодня?

«Я что-то видел... День космонавтики!» – не очень уверенно сказал подросток.

Следующая девушка отвечала сходу и без ошибок.

«Как назывался корабль, на котором Гагарин полетел в космос? – «Восток». – Женщина, которая первая полетела в космос? – Терешкова, но имя не помню. – Человек, который первым вышел в открытый космос? – Леонов, имя тоже не помню».

Какие планеты ближе всех к Солнцу и дальше всех от Солнца?

«Ну, вот это не знаю», – развела руками пожилая женщина.