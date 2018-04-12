Амурчанке, пролезавшей под вагоном, отрезало руку и обе ноги

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На станции Уруша Сковородинского района 54-летняя женщина пересекала железнодорожные пути под вагоном в момент отправления поезда. Амурчанке отрезало колесами три конечности, и она скончалась.

ЧП случилось 22 февраля 2018 года около 8:15 по местному времени. На путях стоял грузовой поезд № 2055. Женщина пыталась пересечь железную дорогу под одним из вагонов. Однако в этот момент поезд начал движение. В результате ей отрезало конечности обеих ног и левой руки, что повлекло развитие геморрагического шока и летальный исход.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.