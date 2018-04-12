Тягло: «Уральские авиалинии» не могут удовлетворить спрос амурчан на льготные перелеты

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В минтрансстрое Приамурья состоялась встреча с представителями авиационных агентств. Обсуждался вопрос дефицита в регионе субсидированных авиабилетов. В обсуждении принял участие министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

«Мы уже два года проводим работу по включению направлений в перечень субсидируемых маршрутов, выполняемых из аэропорта Благовещенск в Екатеринбург и Новосибирск. Эти сегменты нам нужны для привлечения нескольких перевозчиков на маршрут, тем самым мы бы увеличили возможность для жителей области по льготному билету добраться до южных районов страны», – сказал на встрече Андрей Тягло.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области, с привлечением нескольких авиакомпаний повысится доступность проезда к месту проведения отпуска, доступность получения высокотехнологической медицинской помощи. У амурчан появится возможность получать образование в европейской части страны.

«С предложениями мы обращались и в министерство транспорта РФ, и в Росавиацию, и к руководству авиакомпаний, чтобы они своевременно направили заявки о готовности осуществлять перевозку пассажиров по специальному тарифу, а также по нескольким маршрутам», – подчеркнул Тягло.

Министр отметил, что после подписания постановления перечня субсидируемых маршрутов, предвидя нехватку льготных билетов, в министерстве велась и ведется активная работа с Росавиацией, с Министерством по развитию Дальнего Востока, Минтрансом РФ.

«Мы настаиваем на дополнительном финансировании авиаперевозок по льготному тарифу для жителей Амурской области с учетом выполнения полетов авиакомпанией "Северный ветер". Так как возможности авиакомпании "Уральские авиалинии" не позволят в полном объеме удовлетворить спрос населения области в льготных перевозках», – сказал Андрей Тягло.

Министр рассказал о переговорах в Москве, проведенных губернатором региона Александром Козловым на прошлой неделе с руководством авиакомпании «Северный ветер». Сообщил о встрече с заместителем министра транспорта РФ Александром Юрчиком, который курирует в министерстве вопросы авиации. Замминистра заверил, что вопрос по льготным перевозкам пытаются решить.

Глава Приамурья поручил министерству информировать жителей области обо всех изменениях в выполнении программы субсидирования авиаперевозок, которые касаются амурчан.

Как сообщало Амур.инфо, после появления в продаже в благовещенских авиаагентствах льготных билетов, он были моментально раскуплены. Многие амурчане возмутились, что им не досталось дешевых билетов. Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая в 2018 году выполняет льготные авиаперевозки из Приамурья, сообщила на это, что количество авиабилетов соответствует количеству полученных квот. Амурчане же заподозрили, что перевозчик может специально удерживать льготные билеты.

7 апреля стало известно, что правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны в размере полумиллиарда рублей.