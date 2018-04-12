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«Крылья»: маленькому Вове хочется радовать родителей своими успехами

«Крылья»: маленькому Вове хочется радовать родителей своими успехами

Восьмимесячный амурчанин Вова ждет родителей в Благовещенском доме ребенка. В социальном учреждении малыш живет уже три месяца и последние несколько недель занят тем, что старательно учится ползать.

Мальчик родился в июле 2017 года. Ребенок здоров: при рождении весил больше 3 килограммов, получил высокий балл по шкале Апгар. Но из-за неблагополучных родителей малыш попал в социальное учреждение.

«Пришел он к нам маленький, питался из бутылочки. Сейчас перешел на протертую пищу, ест хорошо, избирательного отношения к еде у него нет. У нас все детки хорошие, но есть такие, кто выбирают. А Вова такой, знаете, как домашний ребенок, как родной», – говорит воспитатель Татьяна Копылова.

Мальчик перенес рахит, поэтому пока немного отстает от сверстников. Он только учится самостоятельно передвигаться и сидеть. Но малыш обязательно наверстает упущенное, уверены воспитатели. Других проблем со здоровьем у ребенка нет.

«За те три месяца, которые Вова живет у нас в доме ребенка, болеет редко, развивается неплохо. На сегодняшний день, если сравнивать с параметрами, которым он должен соответствовать, он отстает всего на два месяца. Мальчик нам очень нравится, и мы надеемся, что он найдет семью, которая полюбит его так же, как мы», – улыбается педиатр Людмила Ламекина.

Любознательному, приветливому малышу нужны родители, которые подарят ему свои заботу, ласку и тепло. И смогут радоваться его успехам, которым пока радуются только сотрудники Благовещенского дома ребенка.

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#дети #жизнь #Крылья

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Комментарии
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  • ~°Nemezida∆~

    ~°Nemezida∆~
    1 час назад

    До чего же хорошенький! Ясноглазик)))

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