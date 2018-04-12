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сегодня, 17:09 1

В Благовещенске руководителей организаций осудили за преднамеренное банкротство

В Благовещенске руководителей организаций осудили за преднамеренное банкротство
Фото: amic.ru

В Благовещенске 11 апреля был вынесен приговор руководителям двух организаций. Их осудили за преднамеренное банкротство. При этом свою вину осужденные не признали.

Приговор вынесли 36-летнему мужчине и 38-летней женщине. Установлено, что в 2012 году они вступили в преступный сговор, намеренно подведя к банкротству компанию, которой руководил мужчина. После того как компания была признана банкротом, ее кредиторы понесли ущерб на общую сумму более 41 миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Название компании ведомство не называет.

Как отмечается, вину в совершении преступлений подсудимые не признали. Суд при назначении наказания учел наличие на иждивении малолетних детей. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, а женщину – к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, освободив от наказания по амнистии.

Гражданские иски потерпевших будут рассмотрены судом в порядке гражданского судопроизводства.

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#закон #суды #финансы

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