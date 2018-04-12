В поселке Талдан жители опасаются незаконных золотодобытчиков

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Жители поселка Талдан Сковородинского района считают, что возле их населенного пункта неизвестная компания начинает незаконную добычу золота. Они опасаются того, что отходы от работы артели испортят окружающую среду и речку, которая протекает вплотную к поселку.

«Рабочие появились пару месяцев назад, – рассказала корреспонденту ИА "Амур.инфо" жительница Талдана. – О них никто ничего не знает, даже лесничий не знал, кто это такие. Рабочие вроде русские, но, говорят, что руководит ими китаец».

Она пояснила, что неизвестные рабочие обживаются на берегах ручья неподалеку от поселка. Ручей этот впадает в речку с запрудой, которая протекает рядом с Талданом и является излюбленным местом отдыха и рыбалки для жителей поселка.

«Если они начнут работу, то грязная вода начнет стекать в эту речку, и там станет невозможно находиться, – возмущается женщина. – Кроме того, волнует вопрос, кому эта компания будет платить налоги? Если они работают законно, то где фирма зарегистрирована? Получит ли наш поселок с этого что-то? Или все деньги уйдут на сторону?».

Глава поселка Талдан Александр Зиновьев подтвердил, что подготовка к разработке золота действительно ведется. И пояснил, что необходимые разрешающие документы у фирмы имеются.

«Это предприятие не китайское – магдагачинская добывающая компания "Мадок". Я их руководителя еще не видел, встречался только с представителями, но все необходимые документы они мне предоставили, – рассказал Александр Васильевич. – Это, в первую очередь, лицензия. Также есть разрешение от областного министерства на выпиливание леса».

Кроме того, глава добавил, что в пятницу, 13 апреля, в поселке состоится информационная встреча по этому вопросу. С жителями встретятся и представители компании и чиновники от районной администрации. Все желающие могут задать свои вопросы.