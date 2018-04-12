Дети из Циолковского раскрасили кружку для Валентины Терешковой

В новом амурском городе Циолковский провели праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики. В честь праздника устроили эстафету, организовали работу творческих площадок и провели концерт.

Губернатор региона вместе с гостями и жителями Циолковского – всеми, кто причастен к космической отрасли, принял участие в торжественных мероприятиях. Возложил цветы к бюстам Юрия Гагарина и Константина Циолковского.

В городе провели эстафету, которая началась от стартового комплекса космодрома и финишировала на площади Циолковского, охватив почти всю территорию космодрома. В этом году среди команд-участников – представители ЦЭНКИ, Циолковского, МЧС и строители газоперерабатывающего завода НИПИГАЗ, всего более 100 участников.

Губернатор оценил работу творческих площадок «Город мастеров». Александр Козлов пообещал передать первой женщине-космонавту Валентине Терешковой кружку, которую расписали школьники города. А также пообщался с ребятами, которые из подручных материалов делают макеты ракет. Затем в культурно-досуговом центре «Восток» состоялся праздничный концерт «Через тернии к звездам».

«День космонавтики широко отмечается по всей России. Но для Приамурья этот праздник стал совершенно особенным. Ведь именно на территории Амурской области строится космодром Восточный. С него осуществляются запуски космических ракет. Я уверен, что все амурчане искренне гордятся тем, что именно на их родине возводятся космические ворота Российской Федерации», – отметил глава Приамурья.