Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:50 1

В Белогорске арестовали отца ребенка, выпавшего из окна

В Белогорске арестовали отца ребенка, выпавшего из окна
Фото: www.b-port.com

Отец ребенка, выпавшего из окна дома на втором этаже в Белогорске, доставили в дежурную часть. В момент падения малыша мужчина находился дома и, по его словам, спал после празднования дня рождения соседа. Об этом пишет ТВС «Медиа».

На утро мужчина был привлечен мировым судьей к административной ответственности в виде суток ареста. Стало известно, что мать ребенка в момент происшествия находилась у соседки.

Как сообщалось ранее, 11 апреля в три часа дня на телефон 03 поступило сообщение. Звонившая женщина рассказала, что из окна второго этажа выпал ребенок. На место происшествия немедленно выехала бригада скорой помощи.

Падение ребенка из окна заметила соседка из дома напротив. Она и вызвала медиков. Чтобы мальчик не лежал на земле, женщина отнесла его к себе домой. Врачи оказывали первую помощь у нее в квартире.

Предварительно установлено, что ребенок получил травмы средней степени тяжести. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, не исключен перелом нижней конечности. Сейчас ребенок находится в травматологическом центре. Ему предстоит пройти полное обследование. Данным фактом занимаются правоохранительные органы и органы опеки. Возбуждено уголовное дело.

Просмотров всего: 1405

#Белогорск #дети #происшествия

распечатать


Происшествия

У двух амурчан нашли почти 4,5 килограмма марихуаны
Экономика 1

Курсы доллара и евро заметно подскочили
Происшествия 1

Амурчанке, пролезавшей под вагоном, отрезало руку и обе ноги
Общество 1

«Крылья»: маленькому Вове хочется радовать родителей своими успехами
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь