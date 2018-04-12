В Белогорске арестовали отца ребенка, выпавшего из окна

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На утро мужчина был привлечен мировым судьей к административной ответственности в виде суток ареста. Стало известно, что мать ребенка в момент происшествия находилась у соседки.

Как сообщалось ранее, 11 апреля в три часа дня на телефон 03 поступило сообщение. Звонившая женщина рассказала, что из окна второго этажа выпал ребенок. На место происшествия немедленно выехала бригада скорой помощи.

Падение ребенка из окна заметила соседка из дома напротив. Она и вызвала медиков. Чтобы мальчик не лежал на земле, женщина отнесла его к себе домой. Врачи оказывали первую помощь у нее в квартире.

Предварительно установлено, что ребенок получил травмы средней степени тяжести. У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, не исключен перелом нижней конечности. Сейчас ребенок находится в травматологическом центре. Ему предстоит пройти полное обследование. Данным фактом занимаются правоохранительные органы и органы опеки. Возбуждено уголовное дело.