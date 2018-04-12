Цены на бензин в Приамурье в марте остались прежними

Фото: kachestvo.ru

Специалисты приводят данные по потребительским ценам на бензин в четырех городах Приамурья – Благовещенске, Свободном, Зее и Тынде. Отдельно приводятся цены на марки бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо.

Так, в Благовещенске в марте цены на АИ-92 составили 39,96 рубля за литр, в Свободном – 39,90 рубля, в Зее – 40,80 рубля, в Тынде – 41,10 рубля.

АИ-95 стоил в Благовещенске 42,22 рубля за литр, в Свободном – 42,30 рубля, в Зее – 43,10 рубля, в Тынде – 43,60.

Что касается марки АИ-98, то Амурстат приводит данные только по двум городам: Благовещенск – 44,65 рубля за литр, Свободный – 45 рублей ровно.

Цены на дизельное топливо составили: в Благовещенске – 44,10 рубля за литр, в Свободном – 43,90 рубля, в Зее – 44,80 рубля, в Тынде – 45 рублей.

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