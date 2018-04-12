Благовещенские чтецы могут принять участие в чемпионате «Открой рот»

Регистрация участников чемпионата по чтению вслух «Открой рот» началась. В Благовещенске конкурс чтецов состоится 28 апреля в 18:30 по адресу: улица Горького, 118А.

Все, кто хочет попробовать себя в роли чтеца, могут зарегистрироваться на сайте чемпионата «Открой рот». Победитель отборочного тура получит специальный приз от партнеров чемпионата – литературной премии «Ясная Поляна», а также представит Благовещенск в финале конференции «Восток».

Чемпионат «Открой рот» в Благовещенске проходил дважды. В 2018 году финал «Открой рот, Россия» состоится в один из дней фестиваля «Красная площадь» на главной сцене возле храма Василия Блаженного в Москве.

Как рассказал автор идеи, руководитель фестиваля Михаил Фаустов в интервью «Эху Москвы в Благовещенске», победителя конкурса ждет очень интересный и дорогой приз. «Принцип "Выиграл – мучайся" соблюден. С этим призом придется повозиться, причем не только победителю, но и мне», – сказал Фаустов.