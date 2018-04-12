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12апреля
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сегодня, 16:12 3

Специалисты определили самые высокооплачиваемые профессии россиян

Специалисты определили самые высокооплачиваемые профессии россиян
Фото: lenta.ru

По уровню оплаты труда в России самый высокий доход остается у программистов. Такой вывод сделали эксперты, проанализировав доходы представителей профессий на должностях «ведущий специалист» и «специалист».

В Москве зарплата программистов составляет 100-110 тысяч рублей, в Петербурге – от 80 до 100 тысяч, в регионах представители этой профессии получают около 60-70 тысяч.

Следом идут менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Их зарплата держится в пределах от 80 до 60 тысяч рублей.

Третье место в зарплатном рейтинге занимают агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы. Не более 40 тысяч рублей в месяц получают продавцы, грузчики, уборщицы, сообщает «Российская газета».

В декабре 2017 года россияне назвали самые бесперспективные профессии. С точки зрения начала карьеры, такими являются разнорабочий, дворник и таксист. Наиболее перспективными они назвали помощника специалиста в финансовой организации или юриста, а также рядового полиции. В течение будущих 7-10 лет наиболее востребованными россияне сочли профессии в сфере промышленности и IT, социально ориентированные (здравоохранение, социальные услуги, образование), а также строительные специальности.

В Минтруде считают, что профессиями с самой высокой зарплатой в России являются капитан морского и командир воздушного судов, получающие 500 тысяч и 320 тысяч рублей в месяц соответственно, сообщает «Лента.ру».

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#работа #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    "профессиями с самой высокой зарплатой в России являются капитан морского и командир воздушного судов, получающие 500 тысяч и 320 тысяч рублей в месяц"

    Говорила мне мама в ракушку идти учиться, не послушал дурак, думал людей лечить, добро людям нести, и пошёл в мединститут(((

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    40 ооо уборщица-не плохо-больше учителя

  • Хитрила

    Хитрила
    2 часа назад

    Следом идут менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Их зарплата держится в пределах от 80 до 60 тысяч рублей. в москве может быть, в Амурке нереальные мечты.

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