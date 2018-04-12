Амур.инфо запустил новый раздел «Питомцы»

Раздел пока работает в тестовом режиме и только начинает наполняться. Читатели могут высказывать свои пожелания и предложения по его работе.

«Наверное, ни для кого не секрет, что у нас одно из самых популярных СМИ в Амурской области. В последнее время мы часто начали получать сообщения от пользователей с просьбой разместить объявление о пропаже того или иного питомца или оказать помощь нуждающимся животным. В связи с этим мы подумали: а почему бы не создать целый раздел, который будет посвящен животным, ведь наша интернет-площадка ничем не ограничена. И таких объявлений может быть великое множество», – рассказала руководитель отдела продаж ИА «Амур.инфо» Гаянэ Асланова.

В новом разделе можно будет продать или подарить животное, купить или взять бесплатно, а также разместить информацию о потерявшихся и найденных хвостатых. Помимо этого, можно будет оказать помощь зоозащитникам в лечении и содержании собак и кошек либо помочь чем-то еще.

Разделом занимается один из зоозащитников, который всегда владеет информацией о нуждающихся в помощи. Там же появится информация о различных акциях, мероприятиях на «хвостатую» тематику, проводимых в городе и области.

У каждого пользователя будет возможность разместить информацию, перейдя по ссылке. Для этого также можно зайти в раздел «Питомцы» и, открыв любое объявление, нажать кнопку «Сообщить о животном».