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12апреля
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сегодня, 16:10 3

Амур.инфо запустил новый раздел «Питомцы»

Амур.инфо запустил новый раздел «Питомцы»

На сайте Амур.инфо появился новый раздел «Питомцы». Попасть туда можно, кликнув на соответствующую кнопку, расположенную справа в вертикальном меню на главной странице сайта. В разделе публикуется различная информация о животных, а также просьбы о помощи нуждающимся хвостатым.

Раздел пока работает в тестовом режиме и только начинает наполняться. Читатели могут высказывать свои пожелания и предложения по его работе.

«Наверное, ни для кого не секрет, что у нас одно из самых популярных СМИ в Амурской области. В последнее время мы часто начали получать сообщения от пользователей с просьбой разместить объявление о пропаже того или иного питомца или оказать помощь нуждающимся животным. В связи с этим мы подумали: а почему бы не создать целый раздел, который будет посвящен животным, ведь наша интернет-площадка ничем не ограничена. И таких объявлений может быть великое множество», – рассказала руководитель отдела продаж ИА «Амур.инфо» Гаянэ Асланова.

В новом разделе можно будет продать или подарить животное, купить или взять бесплатно, а также разместить информацию о потерявшихся и найденных хвостатых. Помимо этого, можно будет оказать помощь зоозащитникам в лечении и содержании собак и кошек либо помочь чем-то еще.

Разделом занимается один из зоозащитников, который всегда владеет информацией о нуждающихся в помощи. Там же появится информация о различных акциях, мероприятиях на «хвостатую» тематику, проводимых в городе и области.

У каждого пользователя будет возможность разместить информацию, перейдя по ссылке. Для этого также можно зайти в раздел «Питомцы» и, открыв любое объявление, нажать кнопку «Сообщить о животном».

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#животные #жизнь

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Комментарии
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  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    3 часа назад

    еще добавьте раздел "Хочу уехать из Амурской области". Тоже тут пользуется спросом. Вы, Амуринфо, любите такое мусолить

  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Очень хороший раздел появился,необходимый для нашего города,,может быстрее будут решаться вопросы связанные с животными.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    Соорудили кормушку для собакозащитников)))

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