Роскосмос и Яндекс-карты опубликовали панорамы космодрома Восточный

«Фотографы засняли дорогу от технического комплекса до стартового, вдоль которой расположены основные объекты космодрома: пусковая установка, ремонтно-механический завод, командный центр, заправочная станция, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации и другие сооружения. Кроме того, пользователи могут изучить интерьер монтажно-испытательных корпусов, где собирают космические аппараты и ракеты-носители», – отмечается в сообщении.

На панорамах также запечатлен момент старта ракеты «Союз-2.1б». Съемка велась сразу с двух ракурсов: с мобильной башни обслуживания и с беспилотника, который для этого поднялся в воздух примерно в 2,5 километра от стартовой площадки. Чтобы отснять 220 панорам космодрома, фотографам понадобилось проехать около 4 километров.