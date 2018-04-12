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12апреля
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сегодня, 16:09 1

Роскосмос и Яндекс-карты опубликовали панорамы космодрома Восточный

Роскосмос и Яндекс-карты опубликовали панорамы космодрома Восточный

Роскосмос совместно с Яндексом опубликовал панорамы нового российского космодрома Восточный. Пользователи сервиса могут «прогуляться» по космодрому, заглянуть в монтажно-испытательные корпуса и посмотреть на ракету в момент запуска, сообщает РИА Новости.

«Фотографы засняли дорогу от технического комплекса до стартового, вдоль которой расположены основные объекты космодрома: пусковая установка, ремонтно-механический завод, командный центр, заправочная станция, комплекс средств измерений, сбора и обработки информации и другие сооружения. Кроме того, пользователи могут изучить интерьер монтажно-испытательных корпусов, где собирают космические аппараты и ракеты-носители», – отмечается в сообщении.

На панорамах также запечатлен момент старта ракеты «Союз-2.1б». Съемка велась сразу с двух ракурсов: с мобильной башни обслуживания и с беспилотника, который для этого поднялся в воздух примерно в 2,5 километра от стартовой площадки. Чтобы отснять 220 панорам космодрома, фотографам понадобилось проехать около 4 километров.

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#космодром #технологии

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Комментарии
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  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    2 часа назад

    Заборчег - супер! http://prntscr.com/j46g7w

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