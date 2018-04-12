Обвиняемый в нападении на фельдшера скорой амурчанин пришел в суд пьяным

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 11 марта на телефон «03» поступило обращение от женщины. Звонившая успела лишь попросить о помощи и назвать адрес, после чего связь оборвалась. На вызов выехала 27-летняя фельдшер, которая в этот день вышла в дополнительную смену из-за острой нехватки бригад. Встретившая ее хозяйка квартиры жаловалась на сильные боли в боку. Выяснилось, что ее избил муж. В тот момент, когда фельдшер осматривала пациентку, в комнату вошел пьяный супруг. Он напал сзади на ничего не подозревающего медика и принялся ее душить. Девушке удалось вырваться и выбежать на улицу. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали агрессора и доставили в дежурную часть.

По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Дело рассматривалось в третьем мировом судебном участке. Однако обвиняемый, 39-летний житель города, явился на суд подшофе. Рассмотрение дела отложили, обвиняемого отправили под арест на 15 суток за появление в суде в пьяном виде, сообщает ИА Амур28.инфо.