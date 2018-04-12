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В Благовещенске произошел пожар на улице Богдана Хмельницкого (видео)

В Благовещенске произошел пожар на улице Богдана Хмельницкого (видео)

Днем 12 апреля в Благовещенске произошел пожар на улице Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, здесь загорелись деревянные хозяйственные постройки. Фото с места происшествия ИА «Амур.инфо» прислали очевидцы.

Как рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о возгорании поступило в 14:50. Пожарные прибыли на место в 14:56. Сейчас на месте происшествия работают 6 человек и 2 автоцистерны. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Очевидцы отмечают, что горит в районе дома № 61 по улице Богдана Хмельницкого. Пожар начался примерно в 14:40. Горожане сообщают, что вначале загорелся заброшенный дом, а после пламя перешло на забор соседнего дома.

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#пожары #происшествия

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