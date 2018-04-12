Потерявшийся в Благовещенске чернобурый Лексус вернулся домой
Чернобурый лис, пропавший в начале апреля в селе Верхнеблаговещенское, вернулся домой. Об этом сообщила художественный руководитель цирковой студии «Фаворит» Мария Балабанова.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», информацию о розыске животного распространили в инстаграм-аккаунте зоозащитной организации «Кошкин дом». Амурчан просили помочь в поисках. Сообщалось, что лис отзывается на кличку «Лекс».
Полная кличка животного – Лексус. Он работал артистом цирковой студии «Фаворит». Как сообщало ИА «Амур.инфо», Лекса купили в приморском питомнике. Во время первого выхода на сцену Лексус испугался и отказался выступать.
«Сегодня, 12 апреля, Лексус вернулся домой самостоятельно. Он чувствует себя хорошо. Похудел только. Но аппетит хороший», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Мария Балабанова.
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