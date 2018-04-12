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12апреля
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сегодня, 14:33 3

В апреле в Благовещенске начнет тренировки футбольный клуб «Амур»

В апреле в Благовещенске начнет тренировки футбольный клуб «Амур»
Фото: 7sur7.be

В апреле этого года в Благовещенске начнутся тренировки футбольного клуба «Амур». Это детский клуб, в который набирают ребят с 4 до 11 лет. На сегодня записались уже 46 детей, обучение будет проводиться на базе двух школ города.

Новая организация никакого отношения к профессиональному клубу «Амур» не имеет. Создает детский клуб предприниматель Владимир Асакаев.

«Профессиональный клуб "Амур" закрыт, юридическое лицо аннулировано, – пояснил руководитель новой футбольной организации. – По крайней мере, так мне сообщили в налоговой и в администрации».

Клуб возник по инициативе группы родителей, которые отдавали своих детей в различные футбольные клубы и школы Благовещенска. Однако, по словам Владимира Асакаева, за несколько лет они не научились владеть мячом.

«Поэтому мы захотели создать клуб с качественным обучением, – добавил он. – У нас есть молодые тренеры, которые хотят учить и учатся этому в педуниверситете. У нас есть программа, мы попросили ее у профессионального футбольного клуба "Енисей". По этой программе обучают детей в Красноярске».

В клуб «Амур» набирают и мальчиков, и девочек с 2007 по 2014 годы рождения. Организаторы договорились с двумя школами – № 5 и № 15 – о предоставлении «Амуру» футбольного поля. Примерно через десять дней пройдет собрание родителей, а после начнутся занятия.

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#дети #спорт

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    17 минут назад

    Вот это хорошая новость.

  • Володя.А

    Володя.А
    11 минут назад

    ФК "Амур" не промажет!!!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    4 минуты назад

    Я уж сначала обрадовался.

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