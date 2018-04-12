Амурчанка лишилась денег предприятия, оставленных в сумке на улице

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В Приамурье полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. Более 300 тысяч рублей лишилась женщина в Мазановском районе, оставившая сумку с деньгами на улице. Подозреваемый в преступлении задержан.

В МО МВД России «Мазановский» поступило сообщение о том, что в одном из сел Мазановского района из сумки работницы организации похитили деньги, принадлежащие предприятию. Предварительно установлено, что злоумышленник похитил средства, воспользовавшись тем, что женщина оставила на некоторое время на улице без присмотра велосипед с сумкой, в которой находились свыше 300 тысяч рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, мужчина признался в содеянном. У него были изъяты деньги, предположительно, добытые незаконным путем. Со слов амурчанина, часть денег он успел потратить.

Предполагается, что мужчину заключат под стражу.