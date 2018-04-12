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12апреля
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сегодня, 14:17 4

Амурчанка лишилась денег предприятия, оставленных в сумке на улице

Амурчанка лишилась денег предприятия, оставленных в сумке на улице
Фото: zakonimy.ru

В Приамурье полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. Более 300 тысяч рублей лишилась женщина в Мазановском районе, оставившая сумку с деньгами на улице. Подозреваемый в преступлении задержан.

В МО МВД России «Мазановский» поступило сообщение о том, что в одном из сел Мазановского района из сумки работницы организации похитили деньги, принадлежащие предприятию. Предварительно установлено, что злоумышленник похитил средства, воспользовавшись тем, что женщина оставила на некоторое время на улице без присмотра велосипед с сумкой, в которой находились свыше 300 тысяч рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1991 года рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, мужчина признался в содеянном. У него были изъяты деньги, предположительно, добытые незаконным путем. Со слов амурчанина, часть денег он успел потратить.

Предполагается, что мужчину заключат под стражу.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    16 минут назад

    Оставить на улице сумку с деньгами? Женщине с таким незамутненным сознанием предприятие доверяет деньги? Ей фантики от конфет доверить нельзя.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    11 минут назад

    Мож не тот взял? Как бы 300 К бодрая сумма чтоб без присмотра оставлять

  • домовенок

    домовенок
    9 минут назад

    Вообще-то, можно сказать и так - она сама спровоцировала мужичка

  • Mirabelle

    Mirabelle
    6 минут назад

    Растяпа)))

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