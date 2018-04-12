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12апреля
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сегодня, 14:11 0

Тындинские транспортные полицейские помогли мужчине, упавшему на рельсы

Тындинские транспортные полицейские помогли мужчине, упавшему на рельсы
Фото: static.ngs.ru

Житель Якутии поблагодарил тындинских транспортных полицейских за помощь. Правоохранители спасли мужчину, упавшего на железнодорожные пути.

На станцию Улак поездом Тында – Комсомольск прибыл наряд сопровождения транспортной полиции. Полицейские увидели, что один из пассажиров упал на железнодорожные пути. Стражи правопорядка незамедлительно отреагировали и помогли мужчине подняться.

Житель города Нерюнгри рассказал полицейским, что при выходе из вагона он оступился и не удержал равновесие. В результате падения мужчина получил травму.

Сотрудники Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте отвели пострадавшего в дежурную часть. Медики оказали ему необходимую доврачебную помощь.

Пассажир поблагодарил стражей правопорядка за оказанную своевременную помощь, сообщает Тындинский линейный отдел МВД России на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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