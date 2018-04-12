В Благовещенске установят арт-объект «Я люблю Гагарина»

В благовещенском лагере имени Юрия Гагарина вскоре будет установлен новый арт-объект, связанный с космосом. Скульптура «Я люблю Гагарина» почти готова.

«Было много разговоров по поводу арт-объекта "Я люблю Благовещенск", когда его устанавливали возле Общественно-культурного центра, – рассказала ИА "Амур.инфо" директор ОКЦ Надежда Багрова. – Чтобы там ни говорили, очень много людей фотографируются с ним, выкладывают в соцсети. С удовольствием делают снимки приезжающие артисты, которые также делятся фото в социальных сетях.

Лагерь Гагарина принадлежит ОКЦ, он передан в 2017 году, и символики или того, что должно оставить память, когда дети там отдыхают, не было. И нами было принято такое решение, чтобы дети и их родители, отдыхающие в лагере, могли сделать памятную фотографию».

Новая скульптура сделана из металла и отличается прочностью, чтобы она могла выдержать детские игры. Стоять арт-объект будет на улице. Изготовил его благовещенский мастер.

Надежда Багрова отмечает, что в будущем в лагере может появиться еще один арт-объект, связанный с космосом. Что именно это будет, пока решают.