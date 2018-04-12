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12апреля
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сегодня, 13:57 2

Бизнесмен из Свободного станет судимым за дачу взятки

Бизнесмен из Свободного станет судимым за дачу взятки
Фото: yakutiamedia.ru

В Свободном прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении местного предпринимателя. Бизнесмена будут судить за то, что он пытался нечестным путем победить в конкурсе по покупке квартиры для детей-сирот.

Как установило следствие, в июле 2017 года свободненский предприниматель дал взятку начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Свободненского района. За 103 тысячи рублей взяткодатель пытался обеспечить победу в аукционе по покупке квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В нарушение требований aедерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при наличии оснований для признания индивидуального предпринимателя уклонившимся от заключения контракта на приобретение квартиры, начальником отдела по управлению муниципальным имуществом такой контракт был заключен», – сообщает прокуратура Амурской области. В отношении чиновника проводится проверка.

На время расследования дела предпринимателя заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.

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#закон #криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    44 минуты назад

    Быть судимым это не наказание,вот решение суда и последующее наказание ,будет называться судимостью...

  • Илья1380

    Илья1380
    20 минут назад

    Да вообще как-то не по-русски звучит "станет судимым" :-)) Это как "девушка станет беременной". Амур.инфо у вас там кто подрабатывает на заголовках? :-))

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