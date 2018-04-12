Двое амурских спортсменов одержали победу во Владивостоке

Фото: www.minsportamur.ru

Амурские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Дальнего Востока по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования прошли во Владивостоке.

В них участвовали 55 сильнейших бойцов из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Двое амурчан – Александр Белых и Кирилл Соловьев – завоевали первые места в своих весовых категориях. Победители получили право представлять Дальний Восток на чемпионате России, который в начале мая примет Челябинск, и в первенстве России среди молодежи. Эти соревнования пройдут в сентябре в Севастополе.

«Этот старт был очень важным и для меня, и для всей нашей команды. Конечно, очень хотелось порадовать победой близких и друзей, но прежде всего меня мотивировала личная цель: на чемпионате 2014 года, когда я впервые приехал на эти соревнования, финал свел меня с моим одноклубником, и в итоге призовые места мы распределили между собой по-дружески – я уехал с серебром. В этот раз мне удалось наверстать упущенное», – отметил золотой призер чемпионата Александр Белых.

К состязаниям Александра подготовил тренер Роман Резник. «Готовился к "округу" с февраля, после выступления на чемпионате Амурской области. Занимался дважды в день, плодотворно: участвовал также в тренировках с бразильскими бойцами, которые к нам приезжали; в мастер-классах по ударной технике. Поэтому здесь в итоге чувствовал себя уверенно», – добавил победитель.

Среди юниоров победу в своей весовой категории одержал амурчанин Кирилл Соловьев. Помогал Александру и Кириллу на соревнованиях известный в области действующий спортсмен Евгений Зливко, который находит время и участвует в их подготовке и как тренер, сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области.