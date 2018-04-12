От 7 до 12 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 13 апреля

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В Амурской области 13 апреля установится переменная облачность, в отдельных районах севера пройдут слабые осадки – мокрый снег, дождь. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 13 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 1…6, по северу местами будет 10…15 градусов ниже нуля. Днем термометры составят 7…12 градусов тепла, местами по северу будет плюс 1…6.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит от нуля до минус 2, днем – плюс 9…11, сообщает Амурский гидрометцентр