В Благовещенске начался демонтаж понтонных мостов

В Благовещенске начался разбор понтонных переправ – грузовой и пассажирской. На демонтаж конструкций уйдет несколько дней. Летом все баржи будут задействованы в работе.

В последний день, 11 апреля, оба наплавных моста работали до 19:00, сообщает амурский минтранс. Затем пункты пропуска движения автомобильного транспорта закрылись. В связи с закрытием движения и для предотвращения заторных явлений на реке в период весеннего ледохода, а также пропуска паводковых вод, обе наплавные конструкции будут демонтированы.

К разбору обеих конструкций приступили в четверг 12 апреля. Как сообщили в «АмурАССО», с утра на пассажирском мосту начали убирать оборудование. После этого собираются приступить непосредственно к разбору моста. Полностью демонтаж пяти конструкций с российской стороны планируют закончить в воскресенье.

«Летом баржи не простаивают, они работают. Это у китайцев специальные понтоны, а у нас обычные грузовые баржи, принятые регистром. Перед установкой в мост они проходят освидетельствование, а летом работают на пескогравии и доставке грузов», – сообщил Геннадий Казанцев, заместитель генерального директора ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» по эксплуатации флота.

Туристы теперь могут уехать на соседний берег на «пумах».

В грузовом порту также сообщили о начале разбора понтонного моста. С российской стороны находится шесть барж. Планируется, что на работы уйдет несколько дней. Летом эти баржи будут также задействованы.

Грузовые перевозки временно приостановлены. По информации руководителя торгового порта Благовещенска, с китайской стороны выехали все российские грузовые автомобили, кроме одного, который в Поднебесной оставили намеренно – для ремонта. По мнению руководства организации, избежать в будущем любых проблем с простаиванием транспорта на границе можно с переведением пункта пропуска на круглосуточный режим работы.

Что касается грузовых перевозок, то они возобновятся после начала летней навигации. Официально на Амуре в районе Благовещенска летняя навигация открывается 7 мая 2018 года. Эта дата прописана в утвержденной Росморречфлотом программе обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов на навигацию 2018 года. Об этом сообщили в администрации Благовещенского района внутренних водных путей. И добавили, что в случае необходимости выйти на воду раньше суда могут после предварительного согласования судовладельцев с ведомством. Пока таких заявок не поступало.