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12апреля
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сегодня, 12:11 3

Художники из Москвы и Санкт-Петербурга расписывают церковь в Новобурейском

Художники из Москвы и Санкт-Петербурга расписывают церковь в Новобурейском
Фото: moyaokruga.ru

В поселке Новобурейский Бурейского района работала группа художников из Москвы и Санкт-Петербурга. Они занимались росписью местной церкви Блаженной Ксении Петербургской, сообщает газета «Советское Приамурье сегодня». Пока работы приостановлены.

Как отмечается, такой подарок для православных сделали генеральные директора двух предприятий. Внес свой вклад и бывший губернатор Приамурья Олег Кожемяко, который не остается безучастным к храму, инициатором строительства которого он выступал.

Белые стены вокруг иконостаса, который был сделан палехскими мастерами, украсили росписи в лучших традициях древнерусского искусства. Общая площадь живописного покрытия составляет более 600 квадратных метров. В сводах храма – картины, рассказывающие о 12 церковных праздниках, в главном куполе – икона спасителя Пантократор (Вседержитель), вокруг него расположены ангелы.

Ждут своего часа сюжеты из жития Ксении Петербургской, под ними будет написан тропарь – краткое песнопение в честь святой.

Пока внутри церкви велись работы, жизнь приходской общины не останавливалась. Богослужения шли в иконной лавке. За неделю до Пасхи, на Страстной неделе, живописцы уехали домой, часть лесов была убрана, и уже в среду вечером вечернее богослужение прошло в храме. В обновленной церкви встречали верующие и праздник Пасхи. В субботу и воскресенье жители райцентра шли освящать яйца, пасхи и куличи. Многие приходили семьями, с детьми.

В конце апреля иконописцы вновь приступят к работе. Планируется, что они закончат расписывать храм к середине июля.

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#религия

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Комментарии
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  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    2 часа назад

    Очень красиво

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    чем ответят наши иконописцы, которые обучаются в "учреждении" РПЦ по ул. Калинина (бывший киноархив)?

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Такая красота! Вот куда надо богатым людям вкладывать деньги, не в яхты и дома, а в Бога для людей. Уйдет Кожемяко, а красота останется и никогда люди не забудут, будут с благодарностью вспоминать имя, как вспоминают сегодня Семена Саввича Шадрина.

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