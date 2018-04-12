Художники из Москвы и Санкт-Петербурга расписывают церковь в Новобурейском

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Как отмечается, такой подарок для православных сделали генеральные директора двух предприятий. Внес свой вклад и бывший губернатор Приамурья Олег Кожемяко, который не остается безучастным к храму, инициатором строительства которого он выступал.

Белые стены вокруг иконостаса, который был сделан палехскими мастерами, украсили росписи в лучших традициях древнерусского искусства. Общая площадь живописного покрытия составляет более 600 квадратных метров. В сводах храма – картины, рассказывающие о 12 церковных праздниках, в главном куполе – икона спасителя Пантократор (Вседержитель), вокруг него расположены ангелы.

Ждут своего часа сюжеты из жития Ксении Петербургской, под ними будет написан тропарь – краткое песнопение в честь святой.

Пока внутри церкви велись работы, жизнь приходской общины не останавливалась. Богослужения шли в иконной лавке. За неделю до Пасхи, на Страстной неделе, живописцы уехали домой, часть лесов была убрана, и уже в среду вечером вечернее богослужение прошло в храме. В обновленной церкви встречали верующие и праздник Пасхи. В субботу и воскресенье жители райцентра шли освящать яйца, пасхи и куличи. Многие приходили семьями, с детьми.

В конце апреля иконописцы вновь приступят к работе. Планируется, что они закончат расписывать храм к середине июля.