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12апреля
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сегодня, 11:54 2

За самодельную купюру амурчанину грозит лишение свободы

За самодельную купюру амурчанину грозит лишение свободы
Фото: www.ridus.ru

Амурские полицейские нашли мужчину, который на заправке расплатился фальшивой купюрой. Выяснилось, что купюру достоинством 2 000 рублей он распечатал на принтере.

В феврале текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Ивановскому району поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции в Среднебелой при пересчете денежных средств был обнаружен билет банка России достоинством 2 000 рублей образца 2017 года с признаками подделки.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как пояснили работники АЗС, купюру оператору станции передал мужчина в качестве оплаты топлива. Подлинность банкноты вызвала сомнение у одного из работников АЗС при пересчёте выручки – от купюры на пальцах рук осталась краска. Он незамедлительно вызвал полицию. Подделку изъяли и направили на исследование, которое подтвердило, что она поддельная.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи камеры видеонаблюдения, определили общие признаки автомобиля, на котором мог передвигаться злоумышленник. Так удалось выйти на машину и ее владельца.

Мужчину 1990 года рождения доставили в отдел полиции. Он пояснил, что изготовил поддельную купюру в единственном экземпляре при помощи струйного принтера.

Согласно действующему законодательству, за подделку денег предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом. Принтер полицейские изъяли, сообщает амурское управление МВД России.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    2 часа назад

    Эпический д...б, последующие поколения все тупее и тупее становятся.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Хендмейд нынче в моде.

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