Бухгалтера предприятия в Тынде подозревают в растрате более миллиона рублей

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В Тынде следователи возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера общества с ограниченной ответственностью по части 4 статьи 160 УК РФ. Женщину подозревают в растрате в особо крупном размере. Речь идет о сумме более 1,3 миллиона рублей.

По версии следствия, в течение 2017 года подозреваемая, замещая должность бухгалтера юридического лица и являясь материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, растратила вверенные ей денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей. На допросе в качестве подозреваемой женщина полностью признала свою вину.

Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сообщает амурское следственное управление.